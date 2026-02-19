Авиакомпании вывезли с Кубы почти всех организованных российских туристов

Однако в стране все еще находятся самостоятельные путешественники, заявили в ассоциации "Турпомощь"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На Кубе практически не осталось организованных российских туристов, однако там все еще находятся самостоятельные путешественники, сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Сейчас там практически не осталось организованных туристов, у нас там есть достаточно значительное количество самостоятельных туристов. И до тех пор, пока вопрос с логистикой не разрешен, ограничения на реализацию туров сняты не будут. Сейчас логистика сложная, через третьи страны", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Как отметил Осауленко, Россия и Куба обсуждают возобновление организованного турпотока.

"Потому что понятно, что Куба - это та страна, где значительную часть бюджета составляет доход от туристической деятельности. Безусловно, россияне там играют не последнюю роль", - пояснил он.

Минэкономразвития РФ 11 февраля рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом в республике, ведомство также призвало российских туристов временно воздержаться от поездок в эту страну. На ту дату на острове, по данным Российского союза туриндустрии, находились около 4-5 тыс. российских туристов. Авиакомпании "Россия" и Nordwind начали выполнять только вывозные рейсы с острова.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу.