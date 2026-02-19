Поиск

Авиакомпании вывезли с Кубы почти всех организованных российских туристов

Однако в стране все еще находятся самостоятельные путешественники, заявили в ассоциации "Турпомощь"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На Кубе практически не осталось организованных российских туристов, однако там все еще находятся самостоятельные путешественники, сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Сейчас там практически не осталось организованных туристов, у нас там есть достаточно значительное количество самостоятельных туристов. И до тех пор, пока вопрос с логистикой не разрешен, ограничения на реализацию туров сняты не будут. Сейчас логистика сложная, через третьи страны", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Как отметил Осауленко, Россия и Куба обсуждают возобновление организованного турпотока.

"Потому что понятно, что Куба - это та страна, где значительную часть бюджета составляет доход от туристической деятельности. Безусловно, россияне там играют не последнюю роль", - пояснил он.

Минэкономразвития РФ 11 февраля рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом в республике, ведомство также призвало российских туристов временно воздержаться от поездок в эту страну. На ту дату на острове, по данным Российского союза туриндустрии, находились около 4-5 тыс. российских туристов. Авиакомпании "Россия" и Nordwind начали выполнять только вывозные рейсы с острова.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу.

Александр Осауленко Минэкономразвития РФ Куба Турпомощь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия может прекратить поставки электроэнергии и газа на Украину

В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

 В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

 Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

 Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

США готовы к удару по Ирану в выходные, но Трамп еще не принял решения о военной операции

Что случилось этой ночью: четверг, 19 февраля

Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

В определении режима прекращения огня на Украине наметился прогресс

Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

 Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

WSJ сообщила о выводе всех войск США из Сирии в течение двух месяцев

 WSJ сообщила о выводе всех войск США из Сирии в течение двух месяцев
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });