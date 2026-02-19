ЕК заверила, что не оказывает давления на Киев по срокам ремонта нефтепровода "Дружба"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) не устанавливает для Киева сроков ремонта нефтепровода "Дружба" и не оказывает в этой связи давления на Украину. Об этом заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Хочу внести ясность: мы находимся в контакте со всеми соответствующими властями, включая украинские, чтобы знать больше относительно графика ремонтных работ, но мы не оказываем никакого давления. Мы не устанавливаем контрольных сроков", - сказала Итконен на брифинге в Брюсселе в четверг.

"Учитывая также и обстановку (...), мы не оказываем никакого давления на Украину, и я вам четко заявляю, что нет контрольного срока", - добавила она.

Так представитель ЕК ответила на вопрос, не требует ли Еврокомиссия, чтобы снабжение по нефтепроводу "Дружба" Венгрии и Словакии было восстановлено как можно быстрее, и, учитывая, что ЕК находится в контакте с Украиной, определены ли сроки восстановления поставок.

По словам Итконен, "Украина всегда стремилась ремонтировать свои энергетические инфраструктуры, которые были разрушены из-за войны".

Ранее она заявляла о том, что в краткосрочной перспективе из-за нарушения с 27 января работы нефтепровода "Дружба" нет угрозы для безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии, потому что оба государства-члена ЕС располагают чрезвычайными запасами нефти на 90 дней.