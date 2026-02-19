Поиск

Корабли Ирана и России на учениях отработали операцию по освобождению захваченного судна

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ВМС Ирана и ВМФ России на военно-морских учениях провели успешную учебную операцию по освобождению захваченного пиратами торгового судна на юге Ирана, сообщило агентство Tasnim.

По сценарию учений, торговое судно передало сигнал бедствия в Морской координационный центр спасения Бандар-Аббаса (МКСС). Для поиска в район были направлены вертолет SH-3 ВМС Ирана и вертолет Bell 412 Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иранский эсминец "Алванд", выполнявший функции командного корабля во время учений, впоследствии отдал приказ находящимся поблизости боевым кораблям двух стран начать спасательную операцию. В ходе скоординированной вертолетной и надводной операции военно-морские силы Ирана и России освободили судно.

Балтфлот России 17 февраля сообщил, что корвет "Стойкий" совместно с иранскими кораблями провел в Оманском заливе военно-морское учение типа PASSEX. Со стороны ВМС Ирана в учении приняли участие фрегат "Алванд" (Alvand), корвет "Шахид Саяд Ширази" (Shahid Sayyad Shirazi) и ракетный катер "Нейзе" (Neyzeh).

Российские и иранские военные отработали элементы совместного маневрирования, провели тренировки по связи, обеспечению безопасности гражданского судоходства. "Руководство действиями сил осуществлялось российской и иранской сторонами поочередно", - сообщил тогда флот. Основной задачей учения было укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Ираном.

