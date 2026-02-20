Глава Минобороны Польши отверг планы развития собственного ядерного потенциала

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Собственное ядерное оружие в арсенале польской армии не является предметом для серьезного обсуждения, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщают польские СМИ.

"Польша связана различными конвенциями, и эта тема не является предметом для серьезного обсуждения, - сказал он. - Это всегда тема, требующая большой ответственности и действий в рамках возможностей и сотрудничества союзников".

При этом глава Минобороны считает, что "польская наука должна продолжать развиваться в области ядерных технологий".

Он также сказал, что "ознакомлен с приглашением президента Франции Эммануэля Макрона к участию в программе ядерного зонтика".

"У нас есть соглашение о ядерном сотрудничестве, вытекающее из решений США и НАТО, поэтому Польша должна найти свое место в этих форматах и готова сотрудничать со всеми странами НАТО. Решения в этом отношении должны приниматься союзниками", - резюмировал Косиняк-Камыш.

О том, что Польша должна стремиться к развитию собственного ядерного потенциала, заявил ранее президент республики Кароль Навроцкий телеканалу Polsat News.

"Я большой сторонник присоединения Польши к ядерному проекту. Этот путь, с соблюдением всех международных норм, - это тот путь, которому мы должны следовать", - сказал Навроцкий, отвечая на вопрос, должна ли Польша иметь ядерное оружие.