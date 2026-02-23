В Грузии иностранцы не смогут работать водителями, курьерами и гидами

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал постановление правительства, согласно которому находящиеся в стране мигранты не могут быть трудоустроены в сфере пассажирских перевозок, курьерских услуг и гидов.

Комментируя журналистам данное постановление, Кобахидзе заявил, что оно продиктовано защитой интересов грузинских граждан.

"Мы должны защищать трудовые интересы своих граждан, как это происходит в любой другой стране. Мы определили области, в которых трудоустройство иностранцев разрешено и в которых нецелесообразно. Это важно для того, чтобы избежать чрезмерной конкуренции с нашими гражданами в сфере занятости", - сказал Кобахидзе.

На прошлой неделе Кобахидзе, выступая в парламенте, сообщил, что в Грузии находятся более 250 тысяч мигрантов, часть из которых трудоустроена. По словам премьера, правительство должно взять под контроль все процессы, связанные с миграцией.

16 февраля министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе заявил, что в нынешнем году планируется выдворить из страны до 4 тысяч нелегальных мигрантов.