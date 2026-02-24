Военные США нанесли удар по очередному судну, подозреваемому в перевозке наркотиков

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по судну, которое, по версии разведки США, перевозило наркотики в Карибском море, сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

"Оперативная группа Southern Spear ("Южное копьё") нанесла удар по судну, которое эксплуатировалось террористической организацией. По данным разведки, оно направлялось по известному маршруту наркотрафика в Карибском море (...) В ходе операции были убиты трое мужчин-наркотеррористов. Никто из американских военнослужащих не пострадал", - говорится в сообщении SOUTHCOM.

С сентября прошлого года США нанесли 44 удара по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана, на которых, по утверждению американской разведки, перевозились наркотики. В результате ударов суммарно были убиты 140 человек.