Глава ФРБ Чикаго допустил охлаждение инфляции после решения ВС США по пошлинам

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Решение Верховного суда США о незаконности пошлин на импорт, которые в 2025 году ввел президент Дональд Трамп, может создать больше неопределенности для бизнеса, но также способствовать охлаждению инфляции, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби.

"Чем больше непредсказуемости, тем больше у бизнеса вопросов относительно проводимой политики, - заявил Гулсби журналистам в Вашингтоне. - Низкие показатели как найма, так и увольнений - которые, я полагаю, связаны с неопределенностью в бизнесе, - станут еще более устойчивыми в связи с усилением неопределенности. С другой стороны, это может принести облегчение с точки зрения инфляции".

Верховный суд США признал незаконным решение Трампа ввести пошлины на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины.

Трамп в ответ объявил о намерении поднять пошлины на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем - до 15%. На этот раз президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие пошлины сроком на 150 дней.

Белый дом сообщил, что пошлины в 10% начинают действовать с 0:01 24 февраля по времени Восточного побережья страны (8:01 по Москве), и администрация Трампа работает над повышением пошлин до 15%, для которого потребуется отдельный указ.

В тексте заявления Гулсби, подготовленном к его выступлению на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) во вторник, говорится, что он хотел бы видеть больше свидетельств охлаждения инфляции в США, прежде чем поддерживать дальнейшее снижение базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

"Я по-прежнему настроен оптимистично и считаю, что в текущем году возможно дальнейшее снижение ставки. Однако это зависит от того, увидим ли мы реальный прогресс в замедлении инфляции, который подтвердит, что мы движемся к целевому показателю ФРС в 2%", - говорится в заявлении Гулсби.

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых в январе. В 2025 году ставка была снижена три раза на величину по 25 базисных пунктов (б.п.). Медианный прогноз руководителей американского ЦБ, опубликованный в декабре, предполагает, что ставка будет уменьшена лишь один раз на 25 б.п. в 2026 году, тогда как аналитики и участники рынка ожидают двух таких снижений.

Инфляция в США в январе замедлилась до 2,4% в годовом выражении с 2,7% месяцем ранее и была самой низкой с мая прошлого года.