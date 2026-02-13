Портовый гигант DP World отправил в отставку CEO на фоне возможных связей с Эпштейном

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Дубайская компания DP World, один из крупнейших портовых операторов в мире, назначила главным исполнительным директором компании Ювраджа Нарайяна, который занимал пост главного финансового директора и заместителя прежнего СEO - Султана Ахмеда бен Сулайема, сообщает Медиа-центр Дубая (Dubai Media Office).

Председателем совета директоров DP World назначен управляющий Дубайского международного финансового центра (DIFC), председатель совета директоров Дубайской биржи (Borse Dubai) Эсса Казим.

Ранее обе должности долгое время занимал Султан Ахмед бен Сулайем, который попал под давление после слов американских конгрессменов о том, что его имя фигурирует в досье на осужденного за преступления сексуального характера финансиста Джеффри Эпштейна.

British International Investment и второй по величине пенсионный фонд Канады приостановили дальнейшие инвестиции в DP World из-за предполагаемой связи бен Сулайема с Эпштейном.

DP World обеспечивает более 36% ВВП Дубая и около 12% ВВП ОАЭ. На нее приходится порядка 10% мирового контейнерного об