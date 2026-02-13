Поиск

Портовый гигант DP World отправил в отставку CEO на фоне возможных связей с Эпштейном

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Дубайская компания DP World, один из крупнейших портовых операторов в мире, назначила главным исполнительным директором компании Ювраджа Нарайяна, который занимал пост главного финансового директора и заместителя прежнего СEO - Султана Ахмеда бен Сулайема, сообщает Медиа-центр Дубая (Dubai Media Office).

Председателем совета директоров DP World назначен управляющий Дубайского международного финансового центра (DIFC), председатель совета директоров Дубайской биржи (Borse Dubai) Эсса Казим.

В миреТрамп вновь заявил, что никогда не был на острове ЭпштейнаЧитать подробнее

Ранее обе должности долгое время занимал Султан Ахмед бен Сулайем, который попал под давление после слов американских конгрессменов о том, что его имя фигурирует в досье на осужденного за преступления сексуального характера финансиста Джеффри Эпштейна.

British International Investment и второй по величине пенсионный фонд Канады приостановили дальнейшие инвестиции в DP World из-за предполагаемой связи бен Сулайема с Эпштейном.

DP World обеспечивает более 36% ВВП Дубая и около 12% ВВП ОАЭ. На нее приходится порядка 10% мирового контейнерного об

