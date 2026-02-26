Южная Корея продолжит попытки нормализации отношений с КНДР

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на встрече со своими помощниками заявил о необходимости стремиться к сотрудничеству с КНДР, несмотря на враждебные заявления Пхеньяна, сообщает "Ренхап".

"Я верю, что устойчивые мир и стабильность могут установиться на Корейском полуострове при помощи постоянной коммуникации, участия в диалоге и усилий по сотрудничеству, а также - постепенного укрепления доверия и взаимопонимания", - сказал он.

Ли Чжэ Мен выразил уверенность, что обе страны должны стремиться к миру, отказавшись от действий, которые могли бы привести к конфронтации и войне. Он подчеркнул, что Сеулу надо задуматься о том, способствовали ли "акты унижения и угрозы в сторону КНДР в прошлом" миру на полуострове.

Ранее в Пхеньяне прошел девятый съезд Трудовой партии Кореи на котором лидер КНДР Ким Чен Ын решительно отказался от любого диалога с Южной Кореей.

"КНДР нечего обсуждать с Республикой Кореей (РК) - самым враждебным образованием", - сказал он.

Южная Корея на съезде была названа "первейшим враждебным государством, неизменным главным противником в сфере идейно-политической и духовно-культурной жизни нашего народа".