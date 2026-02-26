Поиск

В Тегеране снова отрицают планы разработать ядерное оружие

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан вновь заявил, что страна не планирует разрабатывать ядерное оружие, сообщают иранские СМИ.

Он напомнил, что такую позицию ранее выражал верховный руководитель страны аятолла Али Хаменеи.

"Лидер исламского сообщества, наш религиозный лидер общества не может лгать. Если он объявляет, что у нас не будет ядерного оружия, значит, у нас его не будет", - заявил Пезешкиан.

Он подчеркнул, что, несмотря на заявления противников Ирана, Тегеран даже не рассматривает создание такого оружия.

Говоря о проходящих в Женеве переговорах с США по ядерной проблеме, президент вновь заявил о положительных перспективах. По его словам, если переговорщикам удастся достичь желаемого результата, это позволит ускорить процесс развития страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит получения ядерного оружия Ираном. Кроме того, он утверждал, что до сих пор не получил заверений Тегерана об отсутствии намерений получить такое оружие.

