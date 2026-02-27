В ОДКБ призвали к дипломатическому урегулированию афгано-пакистанского конфликта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности внимательно отслеживает развитие ситуации на границе Афганистана и Пакистана, заявляют в ОДКБ.

"Организация заинтересована в мире и стабильности в регионе и исходит из того, что единственное правильное решение - это политико-дипломатическое урегулирование конфликта", - сказано в сообщении, размещённом на сайте ОДКБ в пятницу.

Накануне в Исламабаде заявили, что силы движения "Талибан" открыли огонь на границе Пакистана и Афганистана, пакистанские силы безопасности приняли ответные меры.

Столкновения начались менее чем через неделю после того, как Пакистан ночью нанес удары по лагерям и укрытиям враждебных сил в афганских провинциях Нангархар и Пактика.

Ранее в четверг афганское командование сообщило, что нанесло удары по Пакистану в ответ на его недавние авиаудары. Так, в воскресенье Исламабад атаковал приграничные районы Афганистана. По словам пакистанских официальных лиц, были уничтожены по меньшей мере 70 членов вооруженных группировок. Кабул отверг это заявление, заявив, что погибли десятки мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Ситуация на афгано-пакистанской границе протяженностью 2,6 тыс. км ухудшалась годами. В октябре 2025 года там произошли серьезные столкновения. Пакистан и до этого уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы группировок пакистанского движения "Талибан", известного как "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ)", союзников правительства Афганистана, "Армии освобождения Белуджистана".

Исламабад обвинял Кабул и в действиях в координации с Индией. В свою очередь афганские власти отрицали обвинения в укрывательстве ТПП, заявляя, что не позволяют использовать свою территорию против других стран. Также в Кабуле заявили, что Пакистан поддерживает противников афганского правительства.