Венгрия и Словакия хотят направить инспекторов на Украину для оценки состояния "Дружбы"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу о намерении вместе со Словакией отправить на Украину команду специалистов, которые оценят состояние нефтепровода "Дружба".

Он сообщил в соцсети Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), что договорился со своим словацким коллегой Робертом Фицо о создании совместной "следственной комиссии для выяснения состояния нефтепровода "Дружба"".

"Я призываю президента Украины Владимира Зеленского разрешить венгерским и словацким инспекторам въезд и возобновить работу "Дружбы"", - отметил Орбан.

Ранее сообщалось, что Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в связи с тем, что с 27 января поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, были остановлены как в Венгрию, так и Словакию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал это решение Украины политическим шантажом.

В Еврокомиссии предложили Венгрии и Словакии временно получать нефть через нефтепровод "Адрия". Начало поставок через него планируется на апрель.