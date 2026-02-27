Президент Киргизии призвал чиновников не ввязываться в политические интриги

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров на совещании по итогам социально-экономического развития страны в 2025 году, прошедшего в пятницу, призвал чиновников оставить политические интриги и игры.

"Чиновники обязаны четко выполнять свои прямые обязанности. Ветви власти созданы не для политических игр, которые приводят к хаосу, застою и снижению доверия народа. Сейчас мы должны оставить политические интриги", - заявил он.

По его словам, страна десятилетиями не развивалась потому что политические амбиции смешивались с государственными обязанностями, решения принимались на благо определенных групп.

Обращаясь к присутствующим на совещании членам правительства и руководителям областных и районных структур, президент запретил принимать на работу людей по родственным связям и по принципу землячества.

"Такие грубейшие нарушения недопустимы. Если узнаем о подобном, не будем смотреть на ваши заслуги и примем меры", - добавил глава государства.