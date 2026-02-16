Президент Киргизии пообещал не допустить разделения страны на север и юг

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не допустит разделения страны по региональному признаку.

"С момента обретения независимости политики в личных интересах постоянно делили страну на север и юг. Прошу простой народ не обманываться, я не допущу разделения страны на север и юг", - сказал он информационному агентству "Кабар".

По словам президента, с момента прихода его в политику в 2005 году, он наблюдал когда правительство страны было разделено по принципу представителей севера и юга Киргизии.

"С 2021 года такое разделение постепенно исчезает: проведена ротация акимов, судей, сотрудников ГКНБ, МВД и прокуратуры. В скором времени такая же работа будет проведена на уровне айыл окмоту (сельских советов)", - отметил Жапаров.

"Не важно, северный президент или южный - главное, чтобы он честно работал. Как говорил Дэн Сяопин: "Не важно, какого цвета кошка - черная или белая, главное, чтобы она ловила мышей", - добавил он.

В этом же интервью он сказал, что в Киргизии нет предпосылок для государственного переворота.

"В стране нет предпосылок для переворота, потому что из 24 часов в сутках 20 часов я нахожусь на работе. Все держу под контролем. Если происходит что-то неправильное, сразу даю поручения министрам, акимам, губернаторам и добиваюсь исправления", - сказал он.

По его словам, есть недостатки, поскольку невозможно контролировать все на 100%, но держать под контролем 70-80% вполне реально.

"Никакого переворота или чего-то подобного не будет. Во-первых, законы этого не допускают, а во-вторых, такой ситуации не существует. Страной следует управлять разумом, а не силой", - заключил Жапаров.