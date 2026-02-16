Поиск

Президент Киргизии пообещал не допустить разделения страны на север и юг

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не допустит разделения страны по региональному признаку.

"С момента обретения независимости политики в личных интересах постоянно делили страну на север и юг. Прошу простой народ не обманываться, я не допущу разделения страны на север и юг", - сказал он информационному агентству "Кабар".

По словам президента, с момента прихода его в политику в 2005 году, он наблюдал когда правительство страны было разделено по принципу представителей севера и юга Киргизии.

"С 2021 года такое разделение постепенно исчезает: проведена ротация акимов, судей, сотрудников ГКНБ, МВД и прокуратуры. В скором времени такая же работа будет проведена на уровне айыл окмоту (сельских советов)", - отметил Жапаров.

"Не важно, северный президент или южный - главное, чтобы он честно работал. Как говорил Дэн Сяопин: "Не важно, какого цвета кошка - черная или белая, главное, чтобы она ловила мышей", - добавил он.

В этом же интервью он сказал, что в Киргизии нет предпосылок для государственного переворота.

"В стране нет предпосылок для переворота, потому что из 24 часов в сутках 20 часов я нахожусь на работе. Все держу под контролем. Если происходит что-то неправильное, сразу даю поручения министрам, акимам, губернаторам и добиваюсь исправления", - сказал он.

По его словам, есть недостатки, поскольку невозможно контролировать все на 100%, но держать под контролем 70-80% вполне реально.

"Никакого переворота или чего-то подобного не будет. Во-первых, законы этого не допускают, а во-вторых, такой ситуации не существует. Страной следует управлять разумом, а не силой", - заключил Жапаров.

Садыр Жапаров Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 февраля

Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

 Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"

 В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"

Что произошло за день: воскресенье, 15 февраля

Трамп сообщил об обещании участников Совета мира выделить более $5 млрд для Газы

 Трамп сообщил об обещании участников Совета мира выделить более $5 млрд для Газы

Рубио сообщил о настрое США пока искать дипломатические пути решения ядерной проблемы Ирана

Рубио заявил, что США не собираются "бросать" НАТО

Военные США задержали в Индийском океане танкер
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8421 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });