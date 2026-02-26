Президент Киргизии пообещал сурово наказывать за нарушение покоя народа

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров пообещал суровое наказание для тех, кто нарушит покой народа. Он сказал об этом агентству "Кабар".

"Кто бы ни нарушил покой народа, понесет суровое наказание. У нас хватит и ума, и сил для этого", - заявил он.

"Ничего не будет. Не нужно превращать этот вопрос в трагедию. Будет даже лучше, чем раньше. Жизнь не остановится. Если один друг уйдет, за моей спиной - более 7 млн друзей. Для меня дороже всего наш народ и наше благословенное государство", - отметил глава государства, отвечая на вопрос об отставке бывшего главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева.

По словам Жапарова, власти страны намерены продолжить работу по увеличению темпов роста экономики.

"Внутренняя и внешняя политика продолжат реализовываться в прежнем русле", - добавил Жапаров.

10 февраля президент Киргизии Жапаров освободил от должности главу ГКНБ Ташиева.

Ташиев после смены власти в Киргизии в октябре 2020 года был назначен главой спецслужбы страны своим соратником Садыром Жапаровым, который занял тогда должность исполняющего обязанности президента республики.