Китай готов помочь в урегулировании конфликта между Афганистаном и Пакистаном

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Пекине выразили готовность участвовать в качестве посредника в урегулировании конфликта Афганистана и Пакистана, сообщает The Global Times.

"Китай по собственным каналам ранее уже выступал посредником между Пакистаном и Афганистаном, готов и дальше играть конструктивную роль в деэскалации ситуации и налаживании отношений двух стран", - сказала представитель МИД Китая Мао Нин.

Она добавила, что Пекин призывает стороны решить разногласия путем диалога и как можно скорее достичь прекращения огня.

Похожие призывы прозвучали в пятницу и в других странах.

Так, глава МИД Великобритании Иветт Купер также "призвала стороны немедленно сделать шаги, чтобы снизить напряженность, избежать последующего вреда для населения и вступить в опосредованный диалог".

Кроме того, усилия по урегулированию предпринял глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан аль Сауд, который провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Исхаком Даром, сообщает The Guardian.

По данным турецких дипломатических источников, глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил ситуацию по телефону с коллегами из Пакистана, Афганистана, Катара и Саудовской Аравии, сообщает Daily Sabah.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности страны способствовать урегулированию конфликта между Афганистаном и Пакистаном.

В Кремле, как сообщалось, также следят за обострившемся конфликтом между Афганистаном и Пакистаном и рассчитывают, что прямые боестолкновения будут прекращены в ближайшее время.

В четверг в Исламабаде заявили, что силы движения "Талибан" открыли огонь на границе Пакистана и Афганистана, после чего пакистанские силы безопасности предприняли ответные меры. Афганское командование сообщило, что нанесло удары по Пакистану в ответ на его недавние авиаудары. После этого министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытого противостояния между сторонами.