Поиск

Китай готов помочь в урегулировании конфликта между Афганистаном и Пакистаном

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Пекине выразили готовность участвовать в качестве посредника в урегулировании конфликта Афганистана и Пакистана, сообщает The Global Times.

"Китай по собственным каналам ранее уже выступал посредником между Пакистаном и Афганистаном, готов и дальше играть конструктивную роль в деэскалации ситуации и налаживании отношений двух стран", - сказала представитель МИД Китая Мао Нин.

Она добавила, что Пекин призывает стороны решить разногласия путем диалога и как можно скорее достичь прекращения огня.

Похожие призывы прозвучали в пятницу и в других странах.

Так, глава МИД Великобритании Иветт Купер также "призвала стороны немедленно сделать шаги, чтобы снизить напряженность, избежать последующего вреда для населения и вступить в опосредованный диалог".

Кроме того, усилия по урегулированию предпринял глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан аль Сауд, который провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Исхаком Даром, сообщает The Guardian.

По данным турецких дипломатических источников, глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил ситуацию по телефону с коллегами из Пакистана, Афганистана, Катара и Саудовской Аравии, сообщает Daily Sabah.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности страны способствовать урегулированию конфликта между Афганистаном и Пакистаном.

В Кремле, как сообщалось, также следят за обострившемся конфликтом между Афганистаном и Пакистаном и рассчитывают, что прямые боестолкновения будут прекращены в ближайшее время.

В четверг в Исламабаде заявили, что силы движения "Талибан" открыли огонь на границе Пакистана и Афганистана, после чего пакистанские силы безопасности предприняли ответные меры. Афганское командование сообщило, что нанесло удары по Пакистану в ответ на его недавние авиаудары. После этого министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытого противостояния между сторонами.

Китай МИД Талибан Афганистан Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Части персонала посольства США в Израиле рекомендовано покинуть страну

Китай рекомендовал своим гражданам покинуть Иран и не посещать его

В Кабуле заявили о нанесении ударов по важным военным объектам в Пакистане

 В Кабуле заявили о нанесении ударов по важным военным объектам в Пакистане

Что случилось этой ночью: пятница, 27 февраля

США перебросили в Британию две эскадрильи истребителей для отправки на Ближний Восток

 США перебросили в Британию две эскадрильи истребителей для отправки на Ближний Восток

Не менее шести человек погибли при взрыве газа в кафе в казахстанском Щучинске

Глава CENTCOM представил Трампу варианты военных действий против Ирана

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

 МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США

 Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8527 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });