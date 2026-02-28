Поиск

Израиль нанес удар по району расположения офиса Хаменеи

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в качестве одного из первых нанесли удар по району расположения офиса духовного лидера Ирана Али Хаменеи в столице страны Тегеране, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает издание The Sun.

По его словам, целью упреждающего удара было "устранение угроз", сообщает газета Times of Israel.

Как отмечают СМИ, 86-летний Хаменеи не появлялся на публике уже несколько дней на фоне роста напряженности в отношениях с США, и неизвестно, находился ли он в своем офисе в момент удара.

В субботу утром Израиль заявил, что нанес превентивные удары по Ирану.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванное израильское официальное лицо, Израиль нанес удары по правительственным и военным объектам в Иране.

