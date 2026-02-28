"Белавиа" отменила рейс в Израиль из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке отменила рейс в Израиль, сообщили в пресс-службе компании в субботу.

"В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока "Белавиа" вынужденно корректирует план полетов. Завтра, 1 марта, отменен рейс Минск - Тель-Авив- Минск. У пассажиров есть возможность оформить возврат стоимости билетов по месту их приобретения или перенести даты вылета", - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что также задерживается рейс в субботу из Дубая в Минск. Пассажиров призвали отслеживать актуальное время вылета-прилета рейсов на сайте компании. Также рекомендуется уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт.

Ранее Росавиация выпустила рекомендации для авиакомпаний РФ в связи с закрытием воздушного пространства рядом стран Ближнего Востока.