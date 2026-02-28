Поиск

"Уральские авиалинии" меняют маршруты полетов в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" меняет маршруты полетов в ОАЭ в обход Ирана в связи с закрытием воздушного пространства Ирана, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"На данный момент рейсы по маршрутам U6-797 Москва - Аль-Мактум и U6-737 Екатеринбург - Аль-Мактум произвели технические посадки в аэропортах Минеральные Воды и Ашхабад для дозаправки топливом и получения разрешений для продолжения полета в обход Ирана", - говорится в сообщении.

Кроме того, перенесено время вылета рейса U6-7419/7420 Сочи - Аль-Мактум - Сочи на 18:30 (местное время) в связи с получением разрешений обходных маршрутов. Также перенесено время вылета рейсов по маршрутам: Аль-Мактум - Москва и Аль-Мактум - Екатеринбург.

Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с ФАП 82.

Позднее пресс-служба "Уральских авиалиний" уточнила, что в связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах ОАЭ, авиакомпания переносит на 1 марта вылеты всех рейсов за 28 февраля, вылетающих по маршрутам Сочи - Аль-Мактум, Москва - Аль-Мактум, Екатеринбург - Аль-Мактум.

Находящиеся сейчас на запасных аэродромах (Минеральные Воды и Ашхабад) воздушные суда, выполняющие рейсы по маршрутам U6-797 Москва - Аль-Мактум и U6-737 Екатеринбург - Аль-Мактум, вернутся в аэропорты вылетов: Домодедово и Кольцово соответственно.

