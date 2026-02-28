Поиск

Рейс Новосибирск - Дубай авиакомпании S7 совершил посадку в аэропорту Пакистана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Дубай, приземлился на запасном аэродроме в Карачи (Пакистан) из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем, сообщает пресс-служба авиакомпании в субботу.

"Посадка выполнена в штатном режиме. Решение о посадке принято в целях обеспечения максимальной безопасности полета и дальнейшего планирования маршрута", - говорится в сообщении.

Рейс S7 5785 приземлился на запасном аэродроме в 11:13 по московскому времени.

Пресс-служба Росавиации в субботу сообщила о закрытии воздушного пространства Ирана и Израиля.

"Российские авиакомпании во взаимодействии с Минтрансом России и Росавиацией заранее проработали обходные маршруты полетов для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива. В связи с увеличением расстояния вырастет полетное время", - говорится в сообщении.

S7 Дубай Новосибирск Карачи Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Авиакомпаниям РФ дали рекомендации из-за закрытия неба рядом стран Ближнего Востока

Трамп заявил, что хочет сделать Иран свободной и безопасной страной

 Трамп заявил, что хочет сделать Иран свободной и безопасной страной

Иран нанес удары по четырем военным базам США в Персидском заливе

В Кувейте, ОАЭ и Катаре слышны взрывы

 В Кувейте, ОАЭ и Катаре слышны взрывы

В Иране заявляют, что готовы к обороне на фоне ударов со стороны США и Израиля

США применяют "Томагавки" для поражения целей в Иране

ОАЭ закрывают воздушное пространство страны

В Бахрейне произошло несколько взрывов

Медведев назвал проходившие ранее переговоры с Ираном "операцией прикрытия"

 Медведев назвал проходившие ранее переговоры с Ираном "операцией прикрытия"

Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 35 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });