Рейс Новосибирск - Дубай авиакомпании S7 совершил посадку в аэропорту Пакистана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Дубай, приземлился на запасном аэродроме в Карачи (Пакистан) из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем, сообщает пресс-служба авиакомпании в субботу.

"Посадка выполнена в штатном режиме. Решение о посадке принято в целях обеспечения максимальной безопасности полета и дальнейшего планирования маршрута", - говорится в сообщении.

Рейс S7 5785 приземлился на запасном аэродроме в 11:13 по московскому времени.

Пресс-служба Росавиации в субботу сообщила о закрытии воздушного пространства Ирана и Израиля.

"Российские авиакомпании во взаимодействии с Минтрансом России и Росавиацией заранее проработали обходные маршруты полетов для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива. В связи с увеличением расстояния вырастет полетное время", - говорится в сообщении.