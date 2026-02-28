Посольства РФ в Катаре, Иране и Бахрейне просят россиян соблюдать меры осторожности

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские посольства в Катаре, Иране и Бахрейне просят граждан РФ соблюдать меры осторожности и избегать военных объектов в связи с рядом атак США и Израиля.

В своих телеграм-каналах представители посольств также рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей (супермаркеты, парки и так далее) и по возможности оставаться в месте проживания (дом, гостиница), а также не отправлять детей в детские сады, школы и вузы.

Дополнительные рекомендации и актуальная информация будут публиковаться на официальных страницах посольства и МИД России.

Ранее в телеграм-канале МИД РФ были опубликованы телефоны экстренной связи российских посольств в Иране, Израиле, Катаре и Бахрейне.