Израиль заявил об ударах по сотням иранских военных целей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Израиль в субботу нанес авиаудары "по сотням иранских военных целей", заявила Армия обороны Израиля.

В частности, в ходе ударов по западным районам Ирана были поражены пусковые установки баллистических ракет.

Тем времен, по сообщению Армии обороны Израиля, Иран продолжает ракетный обстрел Израиля. "Израильская армия пытается перехватить новую волну иранских ракет", - указали военные.

"Некоторое время назад в нескольких районах страны прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль, - говорится в заявлении военных. - В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ответных ударов для устранения угрозы".

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана.

В МИД Ирана заявили, что власти ранее участвовали в переговорах с США, чтобы постараться избежать конфликта, но теперь готовы к вооруженному сопротивлению.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Израиль
