Израильские военные заявили, что Иран продолжает ракетный обстрел Израиля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Иран продолжает ракетный обстрел Израиля, израильская армия действует по перехвату новой волны иранских ракет, заявила Армия обороны Израиля.

"Некоторое время назад в нескольких районах страны прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль, - говорится в заявлении. - В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ответных ударов для устранения угрозы".

При этом вновь, как и утром, напоминается, что "оборона не является герметичной, поэтому крайне важно, чтобы население продолжало следовать инструкциям Командования тыла".