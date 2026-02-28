СМИ сообщили, что силы ПВО Катара продолжают перехватывать иранские ракеты

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны Катара продолжают перехватывать баллистические ракеты, которые запускает в его сторону Иран, сообщает Al Jazeera в субботу.

По данным телеканала, в столице Катара Дохе периодически раздаются взрывы. Над жилыми районами на окраине Дохи поднимается дым, образовавшийся от падающих обломков перехваченных ракет.

На авиабазе Аль-Удейд в окрестностях Дохи размещается передовой штаб Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Ранее Al Jazeera сообщала о перехвате катарскими военными иранской ракеты в воздушном пространстве страны.

В субботу Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и ОАЭ осудили удары Ирана и заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.