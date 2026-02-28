Поиск

Air Astana приостанавливает полеты на Ближний Восток до 3 марта включительно

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Казахстанская авиакомпания Air Astana до 3 марта включительно не будет выполнять рейсы в страны Ближнего Востока в связи с военной операцией против Ирана, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Группа компаний Air Astana отменяет все рейсы в страны Ближнего Востока до 3 марта включительно. Решение принято в соответствии с предписанием Авиационной администрации Казахстана о полном запрете полетов в страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу Авиационная администрация Казахстана установила полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

В миреAir Astana развернула направлявшиеся на Ближний Восток рейсы из-за ситуации в ИранеЧитать подробнее

Как сообщалось ранее, 28 февраля рейсы авиакомпании Air Astana KC263 Алматы - Медина, KC897 Алматы - Дубай, KC653 Алматы - Доха, KC205 и КС207 Астана - Дубай были развернуты в аэропорты вылета. Рейс KC899 Алматы - Дубай направлен в Дели. Рейс лоукостера FlyArystan FS7617 Актау - Дубай ушел на запасной аэродром. Остальные рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.

Ближний Восток Air Astana Кахазстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Sky News сообщил, что спутниковый снимок зафиксировал разрушение резиденции Хаменеи

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракет со стороны Ирана

 ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракет со стороны Ирана

Аракчи назвал удары по Ирану незаконными и обещал отпор со стороны иранских военных

Иран направил десятки БПЛА для нанесения ударов по Израилю

В Израиле полагают, что в результате ударов по Ирану мог быть убит командующий КСИР

 В Израиле полагают, что в результате ударов по Ирану мог быть убит командующий КСИР

"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

 "Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

Удары США были сфокусированы на ракетной программе Ирана, Израиля - на лидерах страны

В "Росатоме" заявили о принятии мер для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"

Страны Персидского залива осудили удары Ирана и пригрозили ответными мерами
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 57 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });