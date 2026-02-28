Air Astana приостанавливает полеты на Ближний Восток до 3 марта включительно

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Казахстанская авиакомпания Air Astana до 3 марта включительно не будет выполнять рейсы в страны Ближнего Востока в связи с военной операцией против Ирана, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Группа компаний Air Astana отменяет все рейсы в страны Ближнего Востока до 3 марта включительно. Решение принято в соответствии с предписанием Авиационной администрации Казахстана о полном запрете полетов в страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу Авиационная администрация Казахстана установила полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Как сообщалось ранее, 28 февраля рейсы авиакомпании Air Astana KC263 Алматы - Медина, KC897 Алматы - Дубай, KC653 Алматы - Доха, KC205 и КС207 Астана - Дубай были развернуты в аэропорты вылета. Рейс KC899 Алматы - Дубай направлен в Дели. Рейс лоукостера FlyArystan FS7617 Актау - Дубай ушел на запасной аэродром. Остальные рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.