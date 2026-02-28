Авиарейсы из Киргизии в ОАЭ временно отменены

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рейсы из столицы Киргизии в города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) временно отменены из-за ситуации в Иране, сообщила в субботу пресс-служба киргизской компании ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

"В связи с текущей ситуацией в Иране рейсы по направлениям Бишкек - Дубай и Бишкек - Шарджа, вылетающие из международного аэропорта "Манас" (аэропорт в Бишкеке - ИФ), с 1 марта временно отменены. Отмена связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов и изменениями в маршрутах авиакомпаний", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пассажирам отмененных рейсов рекомендуется обратиться в авиакомпанию или по месту приобретения билетов для получения дополнительной информации, а также по вопросам возврата или переноса рейсов. "Международный аэропорт "Манас" продолжает работу в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

Ранее в субботу Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана.

МИД Киргизии выступил с заявлением о необходимости Ирану и Израилю прекратить боевые действия и разрешить конфликт мирными средствами.