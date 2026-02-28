Поиск

Израильские военные зафиксировали новый пуск ракет из Ирана по Израилю

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) засекла новую ракетную атаку со стороны Ирана, ракеты нацелены на север Израиля, сообщает The Times of Israel.

"В ЦАХАЛ наблюдают новый запуск баллистических ракет. Ожидается, что вскоре на севере Израиля будут звучать сирены воздушной тревоги", - информирует издание.

Газета напоминает, что до этого воздушную опасность объявляли в центральном Израиле.

Позднее стало известно об еще одном ракетном пуске с иранской территории. По информации Times of Israel, теперь запуск систем оповещения о воздушной опасности должен пройти в центральном Израиле.

Ранее ЦАХАЛ объявил о начале авиаударов по пусковым установкам ракет в Иране.

