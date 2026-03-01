Более 20 тыс. пассажиров в ОАЭ затронули переносы и отмены рейсов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Аэропорты и перевозчики в ОАЭ обработали запросы более 20 тыс. пассажиров за последние сутки в связи с переносами и отменами авиарейсов, сообщает издание Khaleejtimes.

"Им были обеспечены временное жилье, питание и напитки, а также предоставлена возможность перебронирования рейсов", - говорится в сообщении.

Авиационные власти ОАЭ заявили, что продолжают координировать работу аэропортов и авиакомпаний, чтобы обеспечить безопасное и упорядоченное возобновление операций, как только позволят условия.

Путешественникам настоятельно рекомендуют следить за официальными сообщениями и напрямую связываться с авиакомпаниями для получения последней информации о статусе рейсов.

"Власти ОАЭ объявили, что возьмут на себя все расходы по размещению и обеспечению потребностей пострадавших и оказавшихся в затруднительном положении из-за отмены рейсов путешественников", - сообщает издание.

Помощь будет оказываться в течение всего времени, необходимого для нормализации ситуации с авиасообщением, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, воздушное пространство многих стран региона закрыто после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану.