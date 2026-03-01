Более 700 рейсов отменены в воскресенье из-за эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Более 700 рейсов отменены в воскресенье из-за обмена ударами между США, Израилем и Ираном, сообщает аналитическая компания Cirium.

"В воскресенье 716 рейсов из 4329 в странах Персидского залива и Ближнего Востока отменены из-за продолжающейся войны между США, Израилем и Ираном. Ожидается, что эти цифры увеличатся по мере того, как авиакомпании будут предоставлять более подробную информацию о рейсах в течение дня", - говорится в сообщении.

Между тем главное управление гражданской авиации ОАЭ ввело в действие план по минимизации последствий войны для авиасообщения и туризма в регионе. Он включает гибкое управление пассажирскими перевозками с целью сократить количество изменений в расписании.

Как сообщалось, воздушное пространство многих стран региона закрыто после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.