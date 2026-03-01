КСИР сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ9

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) проинформировал в воскресенье о том, что его воздушно-космическое подразделение уничтожило передовой американский беспилотник MQ9.

По сообщению КСИР, выдержку из которого приводит агентство Tasnim, беспилотник сбит на юге Ирана.

Ранее иранские военные сообщили, что с момента начала американо-израильской операции против страны накануне системы ПВО Ирана уничтожили 12 беспилотников.