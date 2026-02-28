Оман призвал США не ввязываться в войну с Ираном

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди призвал США не ввязываться в войну с Ираном.

"Я призываю США не увязать еще больше. Это не ваша война", - написал министр в соцсети Х.

По его словам, "активные и серьезные переговоры в очередной раз оказались под угрозой". "Ни интересы США, ни дело мира во всем мире не соблюдаются", - отметил глава МИД Омана.

Ранее Оман выступал посредником в непрямых переговорах между Ираном и США по иранской ядерной проблеме.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. Иран в ответ наносит удары по целям в Израиле, а также в ряде ближневосточных государств, где расположены военные базы США.