Каллас увидела в гибели Али Хаменеи "путь к другому Ирану"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас назвала смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "переломным моментом в истории Ирана".

"Что будет дальше, пока неясно. Но теперь открыт путь к другому Ирану, тому, в формировании которого его народ сможет получить больше свободы", - написала глава дипломатии ЕС в воскресенье в соцсети X.

Она сообщила, что поддерживает связь с партнерами, "в том числе с теми, кто в регионе больше всего страдает от военных действий Ирана", чтобы найти практические шаги для деэскалации.

Ранее государственное телевидение Ирана подтвердило гибель Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. В Иране объявлен 40-дневный траур.

В воскресенье газеты The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом операции, сообщили, что ликвидация Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников была осуществлена после того, как ЦРУ передало Израилю данные о его местонахождении для нанесения авиаудара.