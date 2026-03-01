Поиск

Минтранс отслеживает ситуацию с судами РФ в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В условиях эскалации ситуации на Ближнем Востоке Минтрансом РФ совместно с Росморречфлотом обеспечено оперативное получение информации о судах под флагом РФ, находящихся в зоне конфликта, сообщило министерство.

В миреМинтранс РФ проинформировал российские суда о рисках следования в порты ИранаЧитать подробнее

"С использованием каналов спутниковой связи до всех судов была доведена оперативная информация и рекомендации по действиям в сложившихся обстоятельствах. С судами поддерживается постоянная связь, в автоматическом режиме каждый час ведется контроль местоположения судов", - говорится в сообщении.

По данным Минтранса, происшествий с судами под флагом РФ в этом районе не зафиксировано. В зоне конфликта в настоящее время находится 32 судна.

Минтранс РФ ранее проинформировал российские суда о рисках следования в порты Ирана.

Военная операция США и Израиля в Иране

Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
