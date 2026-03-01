В Великобритании предупредили о рисках для судоходства в регионе Персидского залива

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании в воскресенье распространило предупреждение о значительной военной активности в районах Аравийского моря, Оманского и Ормузского проливов.

"В регионе наблюдается значительное военное присутствие. Морякам следует помнить о повышенном риске ошибочных расчетов или неправильной идентификации, особенно вблизи военных объектов и другой важной морской инфраструктуры", - говорится в документе.

В нем отмечается, что по открытым каналам продолжают циркулировать сообщения о возможности перекрытия Ормузского пролива, однако официально об этом пока не объявлено.

Ранее в воскресенье Центр морской безопасности Омана сообщил, что нефтяной танкер Skylight, шедший под флагом Республики Палау, подвергся иранской атаке в Ормузском проливе.

Атака произошла в пяти морских милях к северу от оманского порта Хасаб в провинции Мусандам.

Все 20 членов экипажа, включая 15 граждан Индии и 5 граждан Ирана, были эвакуированы. Первоначальные сообщения указывают на то, что четверо членов экипажа получили травмы различной степени тяжести и были доставлены на берег для получения необходимой медицинской помощи.

Оманский Центр морской безопасности сообщил, что спасательная операция проводилась в координации с военными, силовыми и гражданскими ведомствами.