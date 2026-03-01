Поиск

Utair отменила рейсы в Дубай до снятия ограничений

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Utair вынужденно отменяет все входящие и исходящие рейсы в Дубай в связи с временным закрытием воздушного пространства ОАЭ, сообщает пресс-служб авиакомпании.

"В связи с временным закрытием воздушного пространства ОАЭ авиакомпания Utair вынуждена отменить рейсы в/из Дубая до снятия ограничений", - говорится в сообщении.

Пассажиры могут перенести билет на другую дату после возобновления полетов или оформить возврат средств.

После снятия ограничений Utair возобновит выполнение рейсов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Уральские Авиалинии" также вынужденно отменила все рейсы в аэропорт Дубая Аль-Мактум за 1 марта.

Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
