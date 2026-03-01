В Иране заверили, что потеря командующих не повлияла на военную мощь страны

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что гибель некоторых иранских командующих вооруженными силами не ослабила их обороноспособность, и военные полностью готовы отвечать на удары США и Израиля.

"Мы потеряли некоторых командующих, это факт, и их имена уже объявили. Но наша военная мощь никак не изменилась - это еще один факт", - сказал он в воскресенье в интервью ABC.

Аракчи подчеркнул, что Иран смог начать ответные удары в субботу даже быстрее, чем в 2025 году, когда Израиль начал наносить удары.

Вместе с тем глава МИД выразил скептицизм относительно возможного урегулирования ситуации переговорным путем.

"Мы проводили переговоры с США дважды за последние 12 месяцев, и в обоих случаях они атаковали нас во время переговоров, что стало для нас горьким опытом", - отметил министр.

Также Аракчи сообщил, что Иран начал процесс выбора нового верховного лидера в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи.