Французский авианосец "Шарль де Голль" направляется в восточное Средиземноморье

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Французский авианосец "Шарль де Голль" отправлен в восточную часть Средиземноморья на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, сообщает в воскресенье телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее авианосец и его корабли сопровождения были развернуты в Балтийском море.

Как сообщалось, что иранские БПЛА в воскресенье нанесли удар по военно-морской базе в Абу-Даби, на которой размещены французские вооруженные силы.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что данные события "вынуждают нас укрепить оборонительные позиции и поддержать тех, с кем у нас заключены оборонные соглашения".