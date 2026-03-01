ОАЭ закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ объявили о решении закрыть посольство в Тегеране и отозвать посла и всех членов дипмиссии из-за ударов Ирана по территории эмиратов.

"Власти ОАЭ объявили о закрытии своего посольства в Тегеране и отзыве из Ирана посла и всех членов дипмиссии", - говорится в заявлении МИД ОАЭ.

Отмечается, что причиной стали ракетные удары Ирана по территории страны. В МИД подчеркнули, что под удары попала гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в результате иранских ударов по американским военным объектам в ОАЭ погибли три иностранца. Несколько ракет и беспилотников упали в жилых районах.