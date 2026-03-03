Палубная авиация ВМС США продолжает наносить удары по иранским целям

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Эскадрильи палубной авиации американских авианосцев круглосуточно наносят удары по целям Ирана, по данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM.

"Многочисленные эскадрильи истребителей F/A-18 поддерживают продолжающиеся операции против Ирана. Самолеты летают днем и ночью для поддержки сокрушительной американской мощи", - отмечают в CENTCOM.

По данным информационной службы Военно-морского института США, в северной части Аравийского моря находится авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), на котором базируется одна эскадрилья из 12 истребителей пятого поколения F-35C Lightning II и три эскадрильи из 36 истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Вместе с авианосцем в регионе проводят операции девять ракетных эсминцев.

В Восточном Средиземноморье боевые задачи выполняет авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), который несет 48 истребителей F/A-18E/F Super Hornet в составе четырех эскадрилий, а также шесть ракетных эсминцев.

Эсминцы задействованы в нанесении ударов по целям в Иране с использованием крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи км.