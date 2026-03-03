В Польше арест археолога Бутягина продлен до 1 июня

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Окружной суд Варшавы продлил до 1 июня арест сотруднику Эрмитажа Александру Бутягину, которому грозит экстрадиция на Украину, сообщили в Telegram близкие ученого.

Продолжение слушания по экстрадиции, прерванного 12 января, назначено на 18 марта.

Судья Дариуш Любовский, который рассматривает дело и об отводе которого ходатайствовала сторона защиты, был смещен с руководящей должности в секции международных уголовных дел Варшавского окружного суда, после чего подал в отставку.

"Увольнение состоялось из-за сомнений вышестоящих судебных инстанций в беспристрастности Любовского в политических делах и утрате доверия со стороны руководства. Тем не менее он продолжит работу в качестве судьи по незавершенным судебным делам, в частности по делу Александра Бутягина", - говорится в сообщении.

Бутягин - заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа - в декабре был задержан в Варшаве, куда он приехал читать лекцию. Его задержали на основании международного ордера на арест, который выдала Украина. Бутягин обвиняется в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму.

В начале января 2026 года Окружной суд Варшавы продлил содержание археолога под стражей до 4 марта, несмотря на поручительства от европейских коллег и наличие места жительства на время разбирательства.

Бутягин - специалист по античной археологии, начальник Мирмекийской экспедиции Эрмитажа в Керчи.