В Осло отмежевались от военных действий на Ближнем Востоке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил в Стортинге, что его страна не будет участвовать в военных действиях на Ближнем Востоке, а атака на Иран не имеет юридической основы в международном праве.

"Норвегия не будет участвовать в этой войне. Это не значит, что интересы Норвегии не затронуты. Несколько тысяч норвежцев находятся в странах, пострадавших от этого конфликта. Министерство иностранных дел создало кризисную команду для помощи норвежцам региона, нуждающимся в помощи", - сказал Эйде.

"Война началась с израильско-американских атак на высшее руководство, командную структуру и военные возможности Ирана. Вскоре после этого Иран начал серию контратак. Это также затронуло ряд стран, не имеющих отношения к нападению на Иран. Сейчас напрямую участвуют как минимум 14 стран, - отметил глава МИД. - Атака на Иран не имеет юридической основы в международном праве. Международное право на войну по смене режима не существует, и атака не соответствует строгим требованиям для так называемых превентивных ударов".

"Мы ясно дали понять, что вмешательство США в Венесуэле и атаки на Иран не соответствовали международному праву", - сказал Эйде.

При этом он отметил, что атаки Ирана на города и гражданскую инфраструктуру в других странах региона выходят далеко за рамки чистой самообороны и, следовательно, являются явными нарушениями международного права. "Эти атаки абсолютно недопустимы. Важно быть четкими в обоих случаях", - заявил глава МИД.

Он выразил сожаление, что "эта война может быть масштабнее и серьезнее, чем то, что мы пережили в последние годы". По мнению министра, "эта война также может иметь серьезные последствия для мировой экономики".