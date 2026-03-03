Поиск

Глава МИД Норвегии видит в усилении Европы лучшую гарантию ее безопасности

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Норвегия разделяет с США фундаментальные интересы безопасности, но лучшей гарантией безопасности является более сильная Европа, заявил в Стортинге министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде.

"Нынешний мировой порядок часто называют "Pax Americana", потому что Соединенные Штаты в значительной степени взяли на себя роль гаранта. Этот порядок определил наш золотой век. Теперь этот либеральный мировой порядок находится под большим давлением", - сказал Эйде.

"Думаю, пришло время заявить, что "Pax Americana" закончился. Соединенные Штаты добровольно отказались от роли гаранта либерального мирового порядка. Это не значит, что принципы, которые он представлял, должны исчезнуть. Их все еще можно спасти - если достаточно людей возьмут на себя ответственность. Поэтому нам придется иметь дело с другими Соединенными Штатами", - считает глава МИД.

Он высказал мнение, "более сильная Европа - лучшая гарантия, как для защиты собственной безопасности, так и для обеспечения дальнейшего участия США в Европе".

Сейчас Норвегия рассматривает как приоритет более тесное и глубокое сотрудничество с североевропейскими партнерами. "В этом году у нас, среди прочего, председательство в северном оборонном сотрудничестве NORDEFCO. Форумы Северных стран и стран Северной Европы и Балтии становятся все более важными местами встреч", - сказал министр.

Он добавил, что правительство Норвегии расширяет сотрудничество в области политики безопасности и обороны с Великобританией, Германией, Францией, Нидерландами и Польшей. Партнерские соглашения с Великобританией и Германией уже подписаны. Норвегия ведет диалог с Францией по аналогичному соглашению, напомнил глава МИД.

"Это часть нашей стратегии хеджирования", - заявил Эйде.

МИД Европа Норвегия США NORDEFCO Эспен Барт Эйде
