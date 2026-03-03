Лихачев видит в ударе по АЭС "Бушер" риск катастрофы регионального масштаба

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Удар по АЭС "Бушер" в Иране может привести к катастрофе регионального масштаба, это должны поднимать все участники конфликта, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Реактор на мощности, в нем 72 тонны топлива. Еще 210 тонн топлива являются отработанным. Это огромная масса (...) материалов. В случае удара, конечно же, это будет катастрофа регионального масштаба", - сказал Лихачев.

Он отметил, что "это должны понимать все участники конфликта".