Лихачев видит в ударе по АЭС "Бушер" риск катастрофы регионального масштаба

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Удар по АЭС "Бушер" в Иране может привести к катастрофе регионального масштаба, это должны поднимать все участники конфликта, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Реактор на мощности, в нем 72 тонны топлива. Еще 210 тонн топлива являются отработанным. Это огромная масса (...) материалов. В случае удара, конечно же, это будет катастрофа регионального масштаба", - сказал Лихачев.

Он отметил, что "это должны понимать все участники конфликта".

Военная операция США и Израиля в Иране

11
Несколько человек погибли в результате иранского ракетного удара в Бейт-Шемеше, Израиль
Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Алексей Лихачев Росатом Бушер Иран
