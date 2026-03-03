Поиск

"Росатом" сообщил о приостановке работ на стройплощадке АЭС "Бушер" в Иране

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что в настоящее время работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

"Конечно же, в Иране на объекте работа остановлена. Мы очень строго следим за тем, чтобы наши работники не покидали поселки и минимально присутствовали на открытых площадках, связанных с проведением строительства", - сказал Лихачев журналистам во вторник.

"В силу ведения боевых действий против Ирана прогнозировать пока дальнейший ход событий сложно", - отметил он.

По словам главы госкорпорации, иранская АЭС "Бушер" является для "Росатома" приоритетным объектом.

"Наши люди там (на АЭС "Бушер" - ИФ) останутся в любом случае. Этот объект будет в числе наших приоритетов. Мы понимаем свою ответственность перед народом и правительством Ирана", - подчеркнул Лихачев.

В минувшую субботу США и Израиль нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.

По сведениям СМИ, атаке США и Израиля также подвергся иранский город Бушир, где расположена АЭС "Бушер", строительство которой ведет "Росатом".

Лихачев тогда сообщил, что госкорпорация заблаговременно эвакуировала из Ирана детей сотрудников АЭС "Бушер", а также весь избыточный персонал в количестве 94 человек.

Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Алексей Лихачев Бушер Израиль Иран Росатом
