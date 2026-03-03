Оман призвал вернуться к дипломатическим вариантам выхода из иранского кризиса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Оман вновь призывает стороны конфликта в Иране к диалогу, решить проблему путем дипломатии можно, заявил во вторник глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

"Существуют дипломатические выходы из ситуации. Давайте использовать их", - написал он в социальной сети X.

Глава МИД вновь призвал к немедленному прекращению огня и возвращению к дипломатии.

Аль-Бусаиди также выразил благодарность всем сторонам, которые оказывают поддержку попыткам Омана остановить конфликт.

Аль-Бусаиди выполнял роль посредника на недавних переговорах между Ираном и США. Те контакты не привели к успеху.