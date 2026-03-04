Туркменистан открыл еще четыре погранперехода на границе с Ираном для эвакуации россиян

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - На границе Туркменистана открыты четыре дополнительных маршрута для эвакуации российских граждан из Ирана, сообщает посольство Российской Федерации в Ашхабаде.

"Дорогие соотечественники! Получена информация о возобновлении функционирования в соответствии с установленным порядком еще четырех пограничных переходов на границе с Туркменистаном, доступных для эвакуации граждан России", - сообщается на сайте посольства.

Среди новых погранпереходов - "Артык - Лютфабад", "Гаудан - Баджгиран", "Акяйла - Инчебурун" и "Алтын Асыр - Инчебурун". Пограничный переход "Сарахс" работал с 1 марта.

В сообщении отмечается, что "поскольку речь идет об организованной эвакуации, пересечение границы возможно только после направления данных в посольство России в Иране на электронную почту - rusembiran@mid.ru.

США и Израиль 28 февраля нанесли десятки ударов по Ирану. В ответ Иран начал массированную ракетную атаку против Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке.



