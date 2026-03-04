Израильские военные нанесли удары по более чем 250 целям в Ливане на этой неделе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что с понедельника нанесли удары более чем по 250 целям в Ливане, по 100 из них - за последние сутки, сообщает в среду The Times of Israel.

По данным издания, среди целей были ракетные установки, склады оружия и штабы движения "Хезболла" и других вооруженных группировок. Среди них - центр командования "Хезболлы" на юге Ливана.

По утверждениям ЦАХАЛ, накануне вечером в течение часа после атаки военные уничтожили ракетную установку, с которой было выпущено три ракеты по Тель-Авиву.

Ранее ЦАХАЛ выпустила предупреждение об эвакуации для жителей юга Ливана. По оценкам израильской армии, за это время около 300 тыс. ливанцев покинули места жительства.

В свою очередь ливанские СМИ сообщали, что под ударами ЦАХАЛ оказались отель в Бейруте и жилой комплекс в городе Баальбек на востоке Ливана. В Баальбеке число жертв составило пять человек. По данным ливанского Минздрава, в городах Арамун и Саадият к югу от Бейрута жертвами ударов стали шесть человек, ранения получили восемь.