Не менее 40 человек погибли в Ливане после израильских ударов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - С понедельника как минимум 40 человек погибли в Ливане от авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщают во вторник ближневосточные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

В министерстве сообщили, что как минимум 40 человек погибли и около 250 получили ранения.

Также отмечается, что информация о 52 погибших, которую Минздрав распространил в понедельник, является неверной.

Ранее во вторник высокопоставленный представитель базирующейся в Ливане "Хезболлы" Мохамуд Комати заявил, что движение будет вести открытую войну с Израилем.

При этом президент Ливана Жозеф Аун напомнил, что решение о запрете военной деятельности "Хезболлы" является окончательным и необратимым.