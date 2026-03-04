В КСИР заявили об атаке 40 ракетами целей, связанных с США и Израилем

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что атаковали 40 ракетами цели, связанные с США и Израилем, сообщает в среду Al Arabiya.

"Несколько часов назад, в рамках 17-й фазы операции "Честное обещание 4", аэрокосмические войска КСИР осуществили запуск 40 ракет по целям, имеющим отношение к США и сионистскому режиму", - приводит телеканал выдержки из заявления КСИР.

Другие детали ракетного удара не приводятся.