Французские истребители Rafale отражают атаки иранских БПЛА на Ближнем Востоке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Размещённые на Ближнем Востоке французские истребители Rafale уничтожили иранские БПЛА, выпущенные в сторону ОАЭ, передал в среду телеканал France 24 со ссылкой на главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро.

"Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро (...) объявил, что самолёты Rafale "нейтрализовали" иранские дроны, нацеленные на Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что две французские военные базы в регионе подверглись "ограниченным ударам", и объявил о намерении создать "оборонительные" силы на Ближнем Востоке.

"У нас есть оборонные соглашения, которые связывают нас с Катаром, Кувейтом и Объединёнными Арабскими Эмиратами. У нас также есть связи с Иорданией и нашими курдскими союзниками. Мы сбили беспилотники в целях законной самообороны (...). В дополнение к уже имеющимся ресурсам в последние часы были развёрнуты радары и истребители Rafale", - сказал Макрон в телевизионном обращении к нации.